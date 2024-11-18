تزين بألوان العلم السعودي .. صورة مسربة تكشف قميص روما للموسم الجديد

موسم الرياض يُواصل رعايته للنادي الإيطالي

يبدو أن شراكة نادي روما مع السعودية تزداد قوة يومًا بعد الآخر، إذ كشفت صورة مسربة لقميص الفريق الجديد لموسم 2025-2026 عن سيطرة ألوان علم السعودية عليه.

روما كان قد أبرم عقد رعاية مع موسم الرياض مؤخرًا، وقد أعلنت هيئة الترفيه السعودية أن قمصان النادي ستحمل شعار موسم الرياض لفرق الرجال والسيدات والشباب، وذلك بهدف الترويج للفعالية الترفيهية الأكبر في المملكة.

موقع "Footy Headlines" سرب صورة قال أنها تخص القميص الثالث للجالوروسي في الموسم الجديد، وقد جاء باللون الأبيض مع وجود للأخضر عند الأكمام والياقة، وقد وُضع شعار النادي وشركة أديداس المنتجة باللون الذهبي، وجاء شعار موسم الرياض بنفس اللون في المنتصف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم إشارة الموقع إلى أن الصورة المسربة تخص القميص الثالث إلا أن البعض رجح أن يكون الثاني، خاصة أن روما اعتاد أن تكون قمصانه الثانية باللون الأبيض.



يُشار إلى أن النجم السعودي سعود عبد الحميد كان قد انتقل من الهلال إلى روما خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، ولكنه يُعاني هناك من الجلوس طويلًا على دكة البدلاء.

