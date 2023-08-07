"قميصه بقيمة الأندية المصرية" .. تعليق مثير من مرتضى منصور عن رونالدو!

رئيس الزمالك المعزول يعلق على تعادل رونالدو مع الفريق الأبيض

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أطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، تصريحات مثيرة للجدل، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

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الزمالك تعادل مع النصر بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الملك سلمان، ليودع الفريق المصري البطولة، باللقاء الذي شهد تسجيل رونالدو لهدف في الوقت القاتل.

وقال مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية: "ثمن قميص رونالدو بثمن جميع الفرق المصرية، كان في غاية السعادة عندما تعادل مع الزمالك في كأس الملك سلمان".

وأضاف: "رونالدو أبدى إعجابه بنادي الزمالك وجمهوره العظيم الذي حضر المباراة من أجل تشجيع الفريق ومؤازرته خلال المباراة".

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وصعد النصر إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان، بعدما تخطى الرجاء البيضاوي المغربي في ربع النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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