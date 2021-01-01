قمة مطولة بين فلورنتينو بيريز وأنييلي في مقر يوفنتوس

هل تم مناقشة ملف الانتقالات؟

التقى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، الثلاثاء، بأندريا أنييلي رئيس يوفنتوس في المقر الرئيسي للنادي الإيطالي.

تقارير صحفية أكدت أن القمة استمرت لساعات في مركز يوفنتوس الرياضي، حيث تم مناقشة خلالها العديد من القضايا بين الطرفين.

وقضى بيريز حوالي 3 ساعات داخل يوفنتوس، دون الحديث عن أي نشاط محتمل في سوق الانتقالات بين ريال مدريد ويوفنتوس خلال شهر يناير الجاري.

المزيد من الفرق

واقتصرت المقابلة على الحديث عن رؤية مستقبلية مشتركة بين الطرفين على جميع المستويات الفترة القادمة.

ويواصل بذلك أنييلي اجتماعاته مع كبار الأندية الأوروبية، حيث سبق أن تقابل مع إدارة ميلان قبل بضعة أشهر.

ومن غير المستبعد أنه من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال القمة الطويلة اليوم، هو موقف كل منهما من مشروع دوري السوبر الممتاز.

اقرأ أيضًا .. فليك عن صفقة ألابا وريال مدريد : الأمور تسير في اتجاه واحد

أوديجارد يطلب الرحيل عن ريال مدريد بسبب قرار زيدان

يذكر أن يوفنتوس ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد، والمتوقع رحيله عن النادي الإسباني الصيف القادم.