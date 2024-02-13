قبل قمة الفيحاء الآسيوية .. لويس كاسترو يكرر تجربة النصر الفاشلة أمام الهلال مجددًا

الكشف عن قرار لويس كاسترو قبل مباراة النصر والفيحاء..

كرر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قراره "المثير للجدل" الذي سبق ديربي الرياض؛ وذلك قبل مواجهة الفيحاء.

النصر يواجه الفيحاء، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، وضع كاسترو، معسكرًا اختياريًا للاعبي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الفيحاء الآسيوية.

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العصيمي كشف عن أن المدير الفني البرتغالي، ترك الحرية إلى نجوم الفريق النصراوي؛ للحضور إلى المعسكر الليلة، من عدمه.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن لويس كاسترو ألزم اللاعبين الذين لن يحضروا المعسكر الليلة، بالتواجد صباح الغد الأربعاء، قبل التوجه إلى الملعب.

وكان كاسترو قد اتخذ هذا القرار، قبل مباراة النصر والهلال الأخيرة، والتي خسرها العالمي (0-2)، ضمن منافسات بطولة كأس "موسم الرياض" الودية؛ ليفقد اللقب رسميًا.