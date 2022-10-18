قلق وتهديد .. برشلونة يمهل فالنسيا حتى يناير لتحسين وضع نيكو جونزاليس

برشلونة يشعر بحالة من القلق حول وضع نيكو جونزاليس المعار إلى فالنسيا.

يشعر نادي برشلونة الإسباني بالقلق من وضعية لاعبه نيكو جونزاليس المعار إلى نادي فالنسيا خلال منافسات موسم 2022-23.

جونزاليس بدأ الموسم التحضيري مع برشلونة بشكل مضطرب، اللاعب الشاب كان يعلم أنه لن يكون له دور قيادي وقرر التحدث إلى تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" ليطلب من الرحيل.

وامتلك اللاعب عددًا من العروض من خارج إسبانيا، لكنه فضل مع وكيله البرتغالي جورج مينديش إعطاء الأولوية لنادي فالنسيا، حيث علم جونزاليس حينها بأنه سيحصل على دقائق للعب بشكل منتظم مع "الخفافيش" تحت قيادة الإيطالي جينارو جاتوزو.

وبعد أشهر من الانتقال بدأ يتضح أن اللاعب ربما اتخذ قرارًا خاطئًا، لأنه لا يلعب بشكل أساسي، والفريق يؤدي بشكل جيد في غيابه.

ما هو موقف برشلونة؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت على وجود حالة من القلق في برشلونة حول وضعية نيكو جونزاليس مع فالنسيا، وكشفت أن النادي الكتالوني تحدث مع وكيل أعمال اللاعب، ليس من أجل عودته إلى النادي الكتالوني، ولكن للتعليق على القلق الموجود بسبب عدم لعبه.

الصحيفة كشفت أن جميع الأطراف قررت وضع مهلة حتى يناير 2023، ولكن إذا بقي الحال على ما هو عليه بحلول ذلك الوقت، فإن برشلونة سيتصرف بشكل مختلف.

التقرير أشار إلى أن برشلونة سيتحرك لإخراج نيكو جونزاليس من فالنسيا وإعارته إلى فريق أوروبي آخر.

ويملك اللاعب الشاب بالفعل عددًا من الأندية المهتمة بخدماته، وسيكون القرار متروكًا له في نهاية المطاف ليقرر مصيره لما تبقى من الموسم.

ماذا قدم نيكو جونزاليس مع فالنسيا؟

يذكر أن نيكو جونزاليس لعب ثماني مباريات منذ بداية الموسم مع فالنسيا بإجمالي 321 دقيقة لعب، تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد.

لكن الإسباني الشاب لم يبدأ أساسيًا سوى في ثلاث مباريات، وأكمل المباراة كاملة مرة واحدة فقط، فيما دخل في خمس مواجهات كبديل.