قلق متزايد على صحة بيليه .. أسطورة البرازيل يعود إلى المستشفى

بيليه يعود إلى المستشفى بشكل غير متوقع، وسط قلق متزايد على وضعه الصحي.

تم نقل الأسطورة البرازيلية بيليه من جديد إلى المستشفى، حيث يعاني من تورم في جميع أنحاء جسده.

النسخة البرازيلية من شبكة "ESPN" الرياضية أكدت أن بيليه يواجه صعوبة في تناول الطعام بسبب العلاج الكيميائي الذي لا يعمل بشكل صحيح مع الرجل البالغ من العمر 82 عامًا، حيث أظهر طاقمه الطبي قلقًا من أن العلاج لا يحقق النتائج المتوقعة.

الشبكة زعمت أن عودة بيليه إلى المستشفى لم يكن مخططًا لها، خاصة وأنه يعاني من بعض الارتباك العقلي والتشوش.

وعلى صعيد متصل، أكدت ابنته كيلي ناسيمينتو عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي أن والدها يخضع لعدة اختبارات لإجراء تقييم أكثر تعمقًا لمشاكله الصحية.

ويواصل بيليه كفاحه مع مرض السرطان، حيث قام بإزالة ورم من القولون في سبتمبر 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى بشكل منتظم لتلقي العلاج.