قلق في البرازيل .. نيمار يتعرض لإصابة في الكاحل ضد صربيا

هل يغادر نيمار المونديال مبكرًا؟

تعرض نيمار لإصابة في مباراة صربيا ضمن منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022.

نيمار شارك حتى الدقيقة 80 قبل أن يشعر بألم شديد في الكاحل ويطلب التغيير، ليلعب نجم مانشستر يونايتد، أنتوني، بديلًا له.

وانتصرت البرازيل بثنائية نظيفة من توقيع ريتشارليسون ليحقق السيليساو أول 3 نقاط في المجموعة ويقفزون لصدارة الترتيب.

وبمجرد استبدال نيمار، ظهر اللاعب وهو يضع الثلج على منطقة الكاحل، كما بكى بحرقة مما يشير إلى صعوبة الإصابة التي يعاني منها.

ولم يصدر المنتخب البرازيلي أي بيان رسمي حتى الآن تعليقًا على الإصابة، لكن المؤشرات الأولية توحي بالقلق.

جدير بالذكر أنّ نيمار لم يُكمل كأس العالم في 2014، إذ تعرض للإصابة أمام كولومبيا في ربع النهائي ليغيب عن البطولة.