البرازيل
قلق في البرازيل .. نيمار يتعرض لإصابة في الكاحل ضد صربيا
12:36 ص غرينتش+3 25/11/2022
تعرض نيمار لإصابة في مباراة صربيا ضمن منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022.
نيمار شارك حتى الدقيقة 80 قبل أن يشعر بألم شديد في الكاحل ويطلب التغيير، ليلعب نجم مانشستر يونايتد، أنتوني، بديلًا له.
وانتصرت البرازيل بثنائية نظيفة من توقيع ريتشارليسون ليحقق السيليساو أول 3 نقاط في المجموعة ويقفزون لصدارة الترتيب.
وبمجرد استبدال نيمار، ظهر اللاعب وهو يضع الثلج على منطقة الكاحل، كما بكى بحرقة مما يشير إلى صعوبة الإصابة التي يعاني منها.
ولم يصدر المنتخب البرازيلي أي بيان رسمي حتى الآن تعليقًا على الإصابة، لكن المؤشرات الأولية توحي بالقلق.
جدير بالذكر أنّ نيمار لم يُكمل كأس العالم في 2014، إذ تعرض للإصابة أمام كولومبيا في ربع النهائي ليغيب عن البطولة.