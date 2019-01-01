الليجا

قلق بسبب الحالة الأمنية في إسبانيا قبل الكلاسيكو

التعليقات()
Getty Images
حالات سرقة تثير الذعر في إسبانيا قبل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن هناك حالة قلق بسبب الانفلات الأمني في العاصمة الإسبانية مدريد وبعض من أنحاء إسبانيا الأخرى.

اختيارات المحررين

وينتظر العالم كله مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو بعد أقل من أسبوعين، وتحديدًا في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.

وبسبب الأحكام الأخيرة في حق زعماء وقادة إقليم كتالونيا، تعيش إسبانيا حالة من الاستنفار الأمني بعد احتجاج أبناء الأقليم على الأحكام الصادرة على خلفية أحداث الانفصال في 2017.

ليس ذلك فقط، بل أن حالات سرقة بعض اللاعبين حول فالديبيباس "المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد" تزيد من حالة عدم الاستقرار الأمني، وهذه المرة في العاصمة مدريد نفسها.

وتسعى الحكومة الإسبانية لفرض سيطرتها على الوضع والوصول إلى حالة استقرار أمني تسمح بمرور مواجهة ريال مدريد وبرشلونة دون حدوث أي أزمات.

مودريتش وبيل يعودان إلى تدريبات ريال مدريد

يذكر أن هناك دعوات لتظاهرات احتجاجية في إقليم كتالونيا بعد الأحكام الأخيرة، وسط مساندة نادي برشلونة  بشكل رسمي بالإضافة إلى بعض رموزه ولاعبيه لزعماء الأقليم.

إغلاق