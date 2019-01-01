قلق بسبب الحالة الأمنية في إسبانيا قبل الكلاسيكو

حالات سرقة تثير الذعر في إسبانيا قبل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن هناك حالة قلق بسبب الانفلات الأمني في العاصمة الإسبانية مدريد وبعض من أنحاء إسبانيا الأخرى.

وينتظر العالم كله مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو بعد أقل من أسبوعين، وتحديدًا في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.

وبسبب الأحكام الأخيرة في حق زعماء وقادة إقليم كتالونيا، تعيش إسبانيا حالة من الاستنفار الأمني بعد احتجاج أبناء الأقليم على الأحكام الصادرة على خلفية أحداث الانفصال في 2017.

ليس ذلك فقط، بل أن حالات سرقة بعض اللاعبين حول فالديبيباس "المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد" تزيد من حالة عدم الاستقرار الأمني، وهذه المرة في العاصمة مدريد نفسها.

وتسعى الحكومة الإسبانية لفرض سيطرتها على الوضع والوصول إلى حالة استقرار أمني تسمح بمرور مواجهة ريال مدريد وبرشلونة دون حدوث أي أزمات.

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يذكر أن هناك دعوات لتظاهرات احتجاجية في إقليم كتالونيا بعد الأحكام الأخيرة، وسط مساندة نادي برشلونة بشكل رسمي بالإضافة إلى بعض رموزه ولاعبيه لزعماء الأقليم.