قلق في النصر .. "التحقيق" مع كريستيانو رونالدو مجددًا!

كريستيانو رونالدو في ورطة جديدة..

مرة أخرى.. تستمع لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى "أقوال" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على خلفية طرده أمام الهلال.

رونالدو تعرض لـ"الطرد المباشر"، في الديربي الذي خسره النصر (1-2)، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، طلبت لجنة الانضباط من الإدارة النصراوية، إرسال إفادة رونالدو؛ بشأن اعتدائه على النجم الدولي السعودي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، وتصرفاته المثيرة للجدل، التي أدت إلى طرده في الديربي.

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الصحيفة كشفت في الساعات الأولى من فجر السبت، عن أن "الانضباط" طلبت من النصر، إرسال هذه الإفادة، قبل الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد القادم - بتوقيت مكة المكرمة -.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة، قرارها النهائي ضد كريستيانو رونالدو، سواء بالاكتفاء بعقوبة الإيقاف التلقائي "مباراة واحدة"، أو توقيع عقوبة انضباطية ضده؛ وذلك بعد دراسة إفادته.

جدير بالذكر أن رونالدو، سبق وأن أدلى بإفادته أمام لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، وذلك بعد تصرفاته المشينة في ديربي النصر والشباب، والتي أدت إلى إيقافه لمدة مباراتين.