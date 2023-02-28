قلبه لا يزال في إسبانيا.. الكشف عن نص حوار ليونيل ميسي مع رونالدو!

رونالدو وليونيل ميسي مشغولان بديربي مدريد

التقطت كاميرات DAZN ما دار بين النجمين البرازيلي المعتزل رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل، يوم أمس الإثنين، والتي توج خلالها ميسي بجائزة أفضل لاعب في 2022.

ودار الحديث بين الثنائي كالتالي؛ فرونالدو بادر بالتهنئة بفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 "تهانينا على كأس العالم. كم كان لطيفًا؟ رأيت كم تستمتع بذلك. كان ذلك مذهلًا وكنت سعيدًا جدًا".

الحديث استمر بين النجمين ليقول ميسي، هداف برشلونة التاريخي: "لقد رأيتك تتحدث عن الديربي. التشولو –دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد- قال إنها لم تكن ركلة جزاء. والضرب بالمرفق لم يكن حتى خطأ" وتواصل الحديث "تهانينا على كل شيء. لقد أخبرت بيبي بأنني سأكون هناك الأسبوع المقبل فبإمكاننا تناول القهوة" قالها رونالدو بين الحديث الضاحك بينهما.

وتعادل ريال مدريد مع ضيفه أتلتيكو مدريد في الديربي بداية الأسبوع بهدف لكل منهما، وقد تعرض آنخيل كوريا لاعب أتلتيكو للطرد بعد ضربه روديجير لاعب ريال مدريد بالمرفق وهو ما يعترض عليه سيميوني ويراه طردًا غير مستحق.