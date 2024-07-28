قطع إجازته بسبب برشلونة.. نجم ريال مدريد البرازيلي يعود مبكرًا للملكي!

النجم البرازيلي يقطع إجازته ويعود لريال مدريد...

قطع رودريجو، لاعب ريال مدريد، عطلته الصيفية من أجل الانضمام إلى معسكر الميرينجي، في الولايات المتحدة الأمريكية الاستعدادي للموسم الجديد، والذي سيتخلله العديد من المباريات الودية.

وسافرت بعثة ريال مدريد، إلى الولايات المتحدة صباح اليوم الأحد، لخوض المعسكر الاعدادي للموسم الجديد، الذي سيلعب فيه أمام ميلان، ثم برشلونة، ويختتم الجولة أمام تشيلسي يوم السادس من أغسطس القادم.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن رودريجو، قرر قطع إجازته والسفر إلى مقر بعثة الميرينجي، في الأول من أغسطس، قبل مباراة برشلونة بيومين.

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وأشار التقرير إلى أن النجم البرازيلي، يطمح للمشاركة في الكلاسيكو، ولكن موقف مشاركته سيعتمد على قرار الجهاز الفني، بعد متابعة الحالة البدنية للاعب.

وأفاد التقرير إلى أن رودريجو، يعلم أن المنافسة في ريال مدريد، ستكون صعبة في الموسم المقبل، لوجود عدد من الأسماء القوية وعلى رأسها كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وأردا جولر وغيرهم، ويريد النجم البرازيلي الاستعداد مبكرًا لحجز مقعدًا أساسية في كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.