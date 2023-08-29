فيديو | قطع أمل جمهور الاتحاد؟ .. أنمار الحائلي يخرج بـ"تعليق ساخر" حول صفقة محمد صلاح

هل يضم الاتحاد محمد صلاح في الصيف الجاري؟ أنمار الحائلي يجيب بسخرية..

SHAHID

فرصة لقاء مع أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، بالطبع لن تمر دون سؤاله عن صفقة محمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنجليزي، والتي هي حديث الساعة في دوري روشن السعودي حاليًا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التصريحات الرسمية الصادرة من يورجن كلوب؛ المدير الفني للريدز، تؤكد استمرار مو مع الفريق الإنجليزي، لكن التقارير الخارجة من السعودية، تشير إلى أن العرض المالي أغرى صلاح كثيرًا، ويحاول إقناع إدارة ناديه بالسماح له بالرحيل هذا الصيف، فماذا عن رئيس النادي الجداوي؟

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر مقطع للحائلي مع أحد مشجعي النادي الذي سأله عن صلاح، ليرد الأول: "صلاح يوم الصلاح!"، في تعليق ساخر لم يعطي الجمهور أي أمل حول الصفقة، وإن كان لم يقطعه أيضًا، ليبقى الوضع الرسمي من جانب الاتحاد غامضًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

يشار إلى أن التقارير السعودية زعمت خلال الأيام الماضية أن صلاح سيتوجه لدبي الإماراتية لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالصفقة، لكن الفرعون المصري فاجأ الجمهور أمس الثلاثاء، بنشر صوره في مدينة لندن الإنجليزية، ليقطع الطريق على الصفقة المزعومة.

يذكر أن صلاح يرتبط مع ليفربول بعقد يمتد لنهاية موسم 2024-2025م، وأكد وكيله رامي عباس خلال الأسابيع الماضية، التزامه التام بعقده.

SHAHID