"قطعت هذا الوعد على نفسي خلال رمضان" .. ميتروفيتش يتحدث عن الأجواء الدينية في السعودية

ماذا قال مهاجم الهلال عن شهر رمضان المبارك؟

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يعيش الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال، أجواء شهر رمضان المبارك لأول مرة في حياته هذا العام، بعدما انضم للزعيم في الميركاتو الصيفي الماضي.

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الصربي كان قد انضم للزعيم في الصيف قادمًا من فولهام الإنجليزي، مقابل 52.6 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2025-2026.

وعن انطباعه عن الأجواء الرمضانية، قال ميترو خلال فيديو نشره الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي: "هذا شيء مختلف، لقد أحببته للغاية، حتى أنني وعدت أحد الأشخاص بتجربة الصيام بنفسي، أظن أنه متبقي على نهاية رمضان 10 أو 11 يومًا، جيد جدًا وتجربة مختلفة".

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وأضاف: "شيء رائع جدًا أن ترى تلك الناس حقًا تحترم هذه الثقافة والدين وكل شيء، هذا أمر رائع".

يذكر أن دوايت يورك؛ نجم مانشستر يونايتد الأسبق، كانت له تصريحاته مشابهة لما قاله ميترو، لكنه قام بالفعل بتجربة الصيام في ظل وجوده في السعودية كمحلل لبرنامج "في المرمى".

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