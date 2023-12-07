قطع الطريق على الأهلي .. النصر يُجدد عقد نجمه الدولي

الأهلي كان يستعد للانقضاض عليه

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قطع النصر الطريق على النادي الأهلي وأفسد أهم خططه لدعم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوي القادم، وذلك بتجديد عقد نجمه الدولي.

الصحفي علي العنزي وعدد آخر من المصادر الصحفية أكدت توصل الإدارة النصراوية لاتفاق مع المدافع السعودي عبد الإله العمري على تجديد العقد بينهما لـ4 مواسم قادم.

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النصر لم يُعلن رسميًا عن تجديد العقد بعد لكن العنزي أكد أن التوقيع تم بالفعل، ليُحافظ بذلك على نجمه الذي كان سيدخل الفترة الحرة في عقده مطلع يناير القادم، حيث ينتهي العقد في صيف 2024.

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الأهلي كان يستعد للانقضاض على المدافع السعودي والتوقيع معه مجرد دخوله الفترة الحرة في عقده، ومن ثم محاولة شراء العقد في يناير أو الانتظار حتى يضمه مجانًا الصيف القادم، وقد حاول النادي ضمه في سوق الانتقالات الصيفي الأخير لكنه لم ينجح في مساعيه.

يُشار إلى أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 7 نقاط عن الهلال في الصدارة.

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