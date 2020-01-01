حسن الذوادي: قطر ستُقدم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم

الذوادي دعى الجماهير لزيارة قطر والتعرف على ثقافتها

أكد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع و الإرث القطرية أن دولة قطر وفرت جميع العوامل الأساسية اللازمة لاستضافة كأس العالم 2022، مشددًا على أنهم سيقدمون أفضل نسخة في تاريخ المونديال.

اليوم وبعد عامين بالظبط ستنطلق صافرة البداية في استاد البيت في الدوحة لتُعلن انطلاق المباراة الأولى في مونديال 2022، وقد تحدث الذوادي عبر قناة بي إن سبورتس القطرية داعيًا الجماهير لزيارة قطر والتعرف على ثقافتها.

الذوادي أكد أن كأس العالم 2022 بطولة عربية شرق أوسطية تُقام على دولة قطر، مضيفًا "عملنا خلال السنوات الـ10 السابقة على إرساء أكبر فائدة من البطولة للمنطقة وقطر".

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المسؤول البارز في ملف تنظيم قطر للمونديال أشاد بالتطور الملحوظ الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية بشأن البنية التحتية ومشاريع البطولة، مضيفًا في تصريحات صحفية "العمل يسير وفق ما هو مخطط له، وسيتم الإعلان قبل انطلاق البطولة بوقت كافٍ عن جاهزية جميع ملاعب البطولة".

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"برامج الإرث الخاصة بالبطولة بدأت بالفعل في الانعكاس إيجابيًا على حياة الناس في عدة مجالات، مثل حقوق العمال وريادة الأعمال والتعليم".

أضاف موجهًا رسالة للجماهير "حققنا دومًا مستوى عالٍ في استضافة البطولات، وكأس الخليج الأخيرة خير مثال، ولذا على جميع الجماهير أن تثق أن دولة قطر ستُقدم أفضل نسخة من كأس العالم عام 2022، ونأمل ونطمح أن تكون أفضل نسخة على الإطلاق".

"أقول للجماهير القادمين من خارج المنطقة العربية سواء من أوروبا أو أمريكا الجنوبية أن تلك هي فرصة العُمر لخوض تجربة استثنائية والتعرف على ثقافة الوطن العربي ودولة قطر، ونحن نرحب بهم جميعًا".

من جانبه، أكد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 أنه ومع بقاء عامين على بدء المونديال، فإن العمل يسير جيدًا وفق الجدول الزمني حتى انطلاق البطولة.

وأضاف "بدأنا التخطيط للبطولة مبكرًا ونحن الآن في مرحلة متقدمة من التخطيط لعمليات البطولة، وبإذن الله سنقدم نموذجًا متكاملًا من الناحية التنظيمية، التركيز الآن على تجربة المشجعين التي ستكون مميزة كذلك".