قطر ليست الأخيرة.. قيود ألمانية على الخمور في مدرجات اليورو!

الأمور لن تكون كما اعتادت الجماهير في الماضي

على غرار ما حدث في كأس العالم. قطر 2022، أعلنت السلطات الألمانية حظر اصطحاب المشروبات الكحولية بأنواعها إلى ملاعب مباريات يورو 2024 التي تنطلق بعد أسبوعين.

هذا القرار أعلنه بيتر بوث، أحد مسؤولي الشرطة الألمانية في حوار عبر "ذا صن"، وبه العديد من التفاصيل حول المشروبات الكحولية في ملاعب اليورو.

وقال بوث إن كل فرد مسموح له بشكل عام في منطقة المشجعين تناول مشروبين (قدحين من البيرة) فقط، في سابقة غير معتادة بالملاعب الألمانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن ما هو أكثر، هو أنه ممنوع تمامًا اصطحاب المشروبات الكحولية إلى داخل المدرجات، وهو أمر شائع في الملاعب الألمانية.

يهدف ذلك بشكل عام إلى تقليل احتمالية حدوث مشكلات ناجمة عن قلة الوعي بسبب الإقراط في المشروبات الكحولية، في خضم بطولة تطمح ألمانيا أن تخرج تنظيميًا بأفضل شكل ممكن.