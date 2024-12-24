رغم تجاوزه رقم محمد صلاح .. المعز علي يسقط في "خليجي 26" أمام انفجار نجم عمان "صاحب التجربة السعودية غير الناجحة"

عمان تقلب النتيجة على قطر في كأس الخليج..

شهدت بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025، انفجار اسم جديد في منتخب عمان الأول لكرة القدم.

هذا الاسم هو عصام الصبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب العماني، والذي يجيد في مركز الجناح أيضًا، ويبلغ من العمر 27 سنة.

الصبحي سجل هدفًا في تعادل عمان مع الكويت (1-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة "خليجي 26"، قبل أن يحرز ثنائية ضد منتخب قطر.

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عمان فازت (2-1) على قطر، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"؛ حيث سجل الصبحي هدفي منتخب بلاده، في الدقيقتين 20 و52.

وكان المنتخب القطري قد تقدم بالهدف الأول، في الدقيقة الثانية من عمر المباراة؛ بواسطة مهاجمه المتألق المعز علي، نجم الفريق المحلي الدحيل.

المعز علي يتجاوز رقم محمد صلاح في قائمة "الهدافين العرب"

بتسجيله في عمان.. وصل المعز إلى هدفه الـ60 مع منتخب قطر الأول لكرة القدم، متجاوزًا رقم النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول؛ في قائمة "أفضل الهدافين العرب" مع منتخبات بلادهم.

وارتقى مهاجم نادي الدحيل، إلى المركز الثامن في قائمة "أفضل الهدافين العرب" مع منتخبات بلادهم؛ بينما تراجع صلاح إلى المركز التاسع، برصيد 59 هدفًا.

الحقيقة أن أهداف المعز الـ60؛ تتضمن أهدافه في بطولات كأس الخليج وكأس العرب أيضًا، بخلاف المسابقات الرسمية الأخرى؛ مثل "التصفيات، أمم آسيا، كوبا أمريكا والكونكاكاف".

عصام الصبحي وتجربته "غير الناجحة" في الملاعب السعودية

ورغم هذا الإنجاز الجديد للمعز علي؛ إلا أن انفجار عصام الصبحي في مباراة الليلة، غطى عليه بشكل واضح للغاية؛ قبل أن يتعرض للإصابة ويتم استبداله في الدقيقة 88، بزميله خالد البريكي.

واسم الصبحي ليس بغريب عن الشارع الرياضي السعودي؛ حيث مثل نادي الأخدود في الفترة من فبراير 2022 إلى يوليو من نفس العام؛ عندما كان يتواجد الفريق في "دوري يلو" للدرجة الأولى.

وقتها لم يبرز النجم العماني كثيرًا؛ حيث قضى مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بين "الدكة والإصابات"؛ قبل أن يعود لبلاده من بوابة السويق ثم النهضة، وأخيرًا الشباب بداية من صيف العام الحالي "2024".

وإذا واصل على نفس الأداء؛ ستكون بطولة "خليجي 26" بمثابة الانطلاقة الجديدة في مسيرة عصام الصبحي الاحترافية؛ بعد تجربته "غير الناجحة" مع فريق الأخدود.

جدير بالذكر أن منتخب عمان يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة "خليجي 26" مؤقتًا، برصيد 4 نقاط؛ بينما تجمدت قطر عند النقطة الوحيدة في المركز الرابع؛ لحين انتهاء مواجهة الكويت والإمارات.