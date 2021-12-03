قطر ضد عمان: مباشر لحظة بلحظة

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قطر 0 × 0 عمان

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تشكيل منتخب قطر

التشكيل : 5-3-2

سعد الشيب

بيدرو ميجيل، بسام الراوي، همام أحمد، عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي

عبد العزيز حاتم، حسن الهيدوس، كريم بوضياف

أكرم عفيف، المعز علي



تشكيل منتخب عمان



التشكيل: 4-4-2

إبراهيم المخيني

أحمد الكعبي، الخميسي أحمد، جمعة الحيسي، أمجد الحارثي

صالح اليحيائي، حارب السعيدي، أرشد العلوي، عبدلله فواز

محمد الغافري، عصام الصبحي

نجح المنتخب القطري في تحقيق الفوز في المباراة الأولى التي جمعته مع البحرين بهدف نظيف، في حين أن المنتخب العماني تعادل مع نظيره العراقي بهدف لكل فريق.

أهلا وسهلًا بقراء جول دوت كوم في البث المباشر الكتابي لمباراة قطر وعمان في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2021، والتي تقام على استاد المدينة التعليمية