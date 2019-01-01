يزن نعيم بديلًا للبكري في منتخب قطر

اللاعب سينضم للعنابي الذي يستعد لمواجهة الهند

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُواصل منتخب قطر تدريباته في الدوحة استعدادًا لمواجهة الهند في ثاني جولات التصفيات الآسيوية المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان بطل آسيا 2019 قد افتتح مشواره في التصفيات بانتصار ساحق على أفغانستان بستة أهداف دون رد، وسيواجه الهند يوم الثلاثاء القادم.

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وشهدت تدريبات العنابي تعرض حارس المرمى محمد البكري لوعكة صحية انسحب على أثرها من قائمة المنتخب.

وقرر المدرب فيليكس سانشيز استدعاء يزن نعيم حارس مرمى المنتخب الأولمبي وأم صلال المعار له من الأهلي ليحل بدلًا من لاعب الدحيل.

يُذكر أن يزن نعيم كان متواجدًا مع المنتخب الأولمبي الذي يستعد حاليًا لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا المقرر إقامتها في تايلاند خلال يناير القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقد خاض نعيم المباراة الودية أمام الأردن يوم الجمعة الماضي والتي انتهت لصالح العنابي الأولمبي 3-2، وكان من المقرر أن يخوض المباراة الثانية أمام النشامى يوم غدٍ الإثنين.