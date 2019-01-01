عبد العزيز حاتم: الهند؟ لا يوجد مباراة سهلة في كرة القدم

قطر ستواجه الهند غدًا الثلاثاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اتفق عبد العزيز حاتم لاعب وسط قطر مع مدربه فيليكس سانشيز في عدم الاستهانة بالمنتخب الهندي، منافسهم القادم في تصفيات آسيا لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المنتخب القطري افتتح مشواره في التصفيات بأفضل طريقة ممكنة حين سحق أفغانستان بستة أهداف دون رد، وسيعمل على مواصلة تلك النتائج القوية حين يستضيف الهند غدًا الثلاثاء في استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

هل يستمر التفوق الساحق لقطر على أفغانستان والهند؟

لاعب وسط الغرافة أكد أنهم في العنابي درسوا المنتخب الهندي جيدًا ويعلمون تمامًا الكيفية الأفضل لمواجهته وهزيمته ومواصلة مشوارهم الجيد في التصفيات.

مضيفًا "لاعبو العنابي يُدركون تمامًا أنه لا يوجد مباراة سهلة في كرة القدم، سنلعب ضد الهند كما لعبنا ضد أفغانستان، بنفس القوة وأملًا في تحقيق الانتصار ومواصلة صدارة المجموعة".

أتم صاحب الـ28 عامًا مشددًا على أن اللاعبين في أعلى درجات التركيز من أجل تقديم الأداء المطلوب والخروج بنتيجة إيجابية، مطالبًا زملاءه باستغلال الفرص التي ستتاح لهم خلال اللقاء.

📸 جانب من تدريبات منتخبنا الوطني 🇶🇦 اليوم استعداداً لمباراة الهند 🇮🇳 #قطر_الهند #الطريق_إلى_الصين #الوعد_في_الملعب pic.twitter.com/K4t1MNYGuO

— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) September 8, 2019