سالم الهاجري: ثقتنا بأنفسنا كبيرة، ونتمنى دعم الجمهور

لاعب المنتخب القطري يتحدث عن مشوار تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد سالم الهاجري لاعب منتخب قطر على ثقة اللاعبين العالية بأنفسهم قبل انطلاق مشوار التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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ويستهل بطل آسيا مشواره في التصفيات بمواجهة أفغانستان غدًا الخميس ثم الهند يوم التاسع من الشهري الجاري.

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جريدة استاد الدوحة نقلت عن اللاعب قوله "ثقتنا بأنفسنا كبيرة، وندرك في مستهل مشوار التصفيات أن الفرق ستضع في اعتبارها أنها ستواجه بطل آسيا، وبالتالي ستبذل قصارى جهدها أمامنا، وهو ما يجعل لاعبينا أمام حتمية التعامل بجدية مع المنافسين مهما كانت الفوارق على الورق".

أضاف موجهًا رسالة لجماهير العنابي "أتمنى أن يتواجد جمهورنا خلف المنتخب من أجل توفير دعم إضافي للاعبين، كما أنها مناسبة طيبة أن يتواجد الأنصار من أجل الاحتفاء بالفريق الوطني الذي شرف الجميع بالمستويات والنتائج التي حققها مؤخرًا".

يُذكر أن منتخب قطر شارك في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة في البرازيل بدعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية.