قطر تستقبل اليمن في افتتاح خليجي 24 والقرعة بنظام المجموعات

أجريت منذ قليل قرعة بطولة كأس خليجي 24 والتي من المنتظر أن تُقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.

وتُقام البطولة خلال هذه النسخة بمشاركة منتخبات قطر، والكويت، وعمان، واليمن والعراق، فيما انسحبت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين.

وأقيمت القرعة بنظام دور المجموعات، حيث جاء المباريات كما يلي :

مباريات اليوم الأول :

اليمن – قطر

عمان – العراق

مباريات اليوم الثاني :

الكويت – اليمن

قطر – عمان

مباريات اليوم الثالث

العراق – الكويت

اليمن – عمان

مباريات اليوم الرابع

عمان – الكويت

قطر – العراق

مباريات اليوم الخامس

العراق – اليمن

الكويت - قطر

ويتولى تنظيم بطولة كأس الخليج العربي الاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني الرئيس الحالي للاتحاد القطري للعبة.

وتتوفر تذاكر البطولة، التي تتواصل منافساتها حتى 9 كانون ديسمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني للبطولة وفي العديد من منافذ بيع التذاكر المنتشرة في أنحاء قطر.