قطر تتخلى عن استضافة كأس آسيا تحت 23 عامًا والسعودية تتأهب

السعودية ترغب في استضافة البطولة

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن نية قطر التخلي عن تنظيم كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 لرغبتها التركيز على استضافة البطولة القارية للكبار المرجح إقامتها في يناير من العام بعد القادم.

المنتخب القطري كان قد فاز مؤخرًا بحق تنظيم كأس آسيا 2023 بعد اعتذار الصين للظروف غير المناسبة في البلاد نتيجة جائحة كورونا، وقد فتح الاتحاد القاري باب الترشح وفازت قطر متفوقة على كوريا الجنوبية وأندونيسيا.

البطولة كان من المفترض أن تُلعب خلال يونيو ويوليو 2023 لكن الاتحاد القطري طلب تأجيلها إلى يناير 2024 مما سيجعلها تتعارض مع كأس آسيا تحت 23 عامًا، ولذا فضل القطريون التخلي عن الأخيرة للتركيز على الأولى.

الشرق الأوسط أوضحت أن الاتحاد الآسيوي سيفتح المجال للدول الراغبة باستضافة كأس آسيا تحت 23 عامًا، مشيرة إلى أن الاتحاد السعودي سيتقدم بطلب الاستضافة.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يحمل لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، وأن نسخة 2024 ستؤهل لمسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس صيف 2024.