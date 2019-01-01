أفضل وأسوأ مشاركة للمنتخب القطري في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

العنابي كان قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب أفغانستان بسداسية نظيفة

ماجد جزر

يستضيف ملعب جاسم بن حمد مواجهة تجمع بين قطر والهند مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

العنابي كان قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب أفغانستان بسداسية نظيفة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في المباراة التي أقيمت على ملعب " جاسم بن حمد بنادي السد".

وتصدر المنتخب القطري المجموعة الخامسة في التصفيات بفارق الأهداف عن منتخب عمان الذي فاز على الهند بنتيجة 2-1.

العنابي يدخل هذه التصفيات التي تضم كل من الهند، وبنجلاديش، أفغانستان، وطبقا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حالة احتلال العنابي للمركز الأول فإنه لن يشارك في تصفيات المرحلة الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم، حيث يتأهل تلقائيًا للنهائيات لاعتباره البلد المنظم للبطولة

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وفيما يلي نستعرض لكم أفضل وأسوأ سجل تاريخي للمنتخب القطري في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم :

أفضل سجل

تُعد نسخة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2010 التي أقيمت إلى جنوب إفريقيا هي الأفضل للعنابي على الرغم من عدم تأهله، إلا أنه تواجد حتى المرحلة الرابعة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى المحفل العالمي.

ووقع المنتخب القطري بالتصفيات الأخيرة في المجموعة الأولى رفقة أستراليا واليابان والبحرين وأوزباكستان، وأحتل المنتخب القطري المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

أسوأ سجل

أسوا حضور للمنتخب القطري بالنظام الحديث خلال السنوات الأخيرة يمكن اختيار تصفيات كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا، وخرج العنابي حينها من دور المجموعات بتصفيات المرحلة الثانية، حيث حل ثالثًا في المجموعة التي شهدت تواجد منتخبات إيران والأردن ولاوس، وأحتل حينها المركز الثالث وخرج مبكرًا من التصفيات.