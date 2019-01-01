لاعب قطر يُحذر من مواجهة أفغانستان ويستبعد سداسية جديدة

المباراة ستقام يوم غدٍ الثلاثاء

حذر عبد الله الأحرق لاعب منتخب قطر من صعوبة مواجهة أفغانستان في الجولة السادسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مستبعدًا تكرار الفوز عليه بسداسية كما حدث في لقاء الذهاب.

وكان العنابي قد افتتح مشواره في التصفيات بسحق أفغانستان على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بستة أهداف دون مقابل أحرزها المعز علي (3 أهداف) وحسن الهيدوس وعبد الكريم حسن وخورخي بوعلام.

ويتصدر المنتخب القطري مجموعته في التصفيات بـ10 نقاط من 4 مباريات، فيما تتواجد أفغانستان في المركز الثالث بـ4 نقاط خلف الثاني "منتخب عمان" صاحب الـ9 نقاط، وقد ضمن العنابي عمليًا تأهله لكأس آسيا 2023 وهو هدفه من تلك التصفيات، إذ لن يُواصل مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 كونه البلد المستضيف.

الأحرق تحدث لرجال الصحافة عقب تدريب المنتخب القطري اليوم قائلًا "مباراة الغد لن تكون سهلة أبدًا، مخطئ من يظن هذا بناءً على انتصارنا في الدوحة بستة أهداف دون رد ذهابًا".

"مواجهة الغد تختلف كليًا عن مباراة الذهاب وتكرار السداسية غير وارد أبدًا، سنلعب ضد منتخب لديه رغبة كبيرة في الفوز ونحن من جانبنا نحترم تلك الرغبة".

وأتم قائلًا "نحن كذلك لدينا هدف سنحاول تحقيقه خلال المباراة وهو الفوز بها والعودة لقطر بالنقاط الثلاثة للحفاظ على صدارة المجموعة".

يُذكر أن المنتخب القطري حال حلوله كأول مجموعته أو ضمن أفضل 4 ثوانٍ سيُستبعد من المرحلة القادمة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وستُمنح الفرصة لخامس أفضل ثانٍ للانضمام للمنتخبات المتأهلة لتلك المرحلة.