قطار انتصارات ليفربول لا يتوقف ونوريتش سيتي الضحية الجديدة

انتصار مستحق..

خطف ليفربول فوزًا صعبًا من كارو رود، عندما انتصر على نوريتش سيتي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن فعاليات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه هي المباراة رقم 250 ليورجن كلوب كمدرب لليفربول، وقد احتفل الألماني بهذه الذكرى بأفضل صورة باقتناص ثلاث نقاط تقربه أكثر من إعادة درع البريميرليج إلى الأنفيلد.

وعلى الرغم من أن المباراة كانت متوازنة إلى حد كبير، لكن في نهاية المطاف تمكن البديل ساديو ماني من إدراك هدف الانتصار في الدقيقة 78 بعد تمريرة حاسمه من هندرسون.

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100 - Sadio Mane's opener for was his 100th goal for English clubs across all competitions (75 for Liverpool and 25 for ). Breakthrough. #NORLIV pic.twitter.com/TRc7RaZukb — OptaJoe (@OptaJoe) February 15, 2020

هدف ماني هو الهدف رقم 100 له بقميص جميع الأندية الإنجليزية التي لعب لها، حيث أحرز 25 عندما كان في ساوثامبتون، و75 بالقميص الأحمر مع ليفربول.

في الوقت نفسه فإن هذا الانتصار يُقرب ليفربول من الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بالبريميرليج والذي من نصيب مانشستر سيتي بـ18 فوزًا متتاليًا، الآن صار رصيد الريدز 17 انتصارًا.

ولا يجب الإغفال عن أن سلسلة اللا هزيمة بالنسبة لليفربول، حيث لم يتمكن أحد من الفوز على الليفر خلال آخر 43 مباراة في الدوري الإنجليزي.

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النتيجة رفعة رصيد ليفربول من النقاط ليصبح 76 وتُصبح مسألة حسم الدوري بشكل رسمي ما هي إلا بضع أسابيع، بينما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند النقطة 18 ويتذيل ترتيب الدوري.

يذكر أن ليفربول سيلتقي مع أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها زملاء محمد صلاح.