قطار انتصارات ليفربول لا يتوقف ونوريتش سيتي الضحية الجديدة

خطف ليفربول فوزًا صعبًا من كارو رود، عندما انتصر على نوريتش سيتي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن فعاليات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه هي المباراة رقم 250 ليورجن كلوب كمدرب لليفربول، وقد احتفل الألماني بهذه الذكرى بأفضل صورة باقتناص ثلاث نقاط تقربه أكثر من إعادة درع البريميرليج إلى الأنفيلد.

وعلى الرغم من أن المباراة كانت متوازنة إلى حد كبير، لكن في نهاية المطاف تمكن البديل ساديو ماني من إدراك هدف الانتصار في الدقيقة 78 بعد تمريرة حاسمه من هندرسون.

100 - Sadio Mane's opener for was his 100th goal for English clubs across all competitions (75 for Liverpool and 25 for ). Breakthrough. #NORLIV pic.twitter.com/TRc7RaZukb