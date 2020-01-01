قضية نيمار.. المحكمة الرياضية ترفض تغريم برشلونة 61 مليون يورو

سانتوس طالب بـ 61 مليون يورو من برشلونة بسبب نيمار ولكن الأمر قوبل بالرفض

أعلن برشلونة رسميًا من خلال بيان أصدره عبر موقعه الإلكتروني رفض المحكمة الرياضية الدولية الدعوى التي تقدم بها نادي سانتوس البرازيلي للمطالبة بتعويض بسبب صفقة نيمار.

وطالب سانتوس البرازيلي بـ 61 مليون يورو كتعويض عن المخالفات التي يزعم أن برشلونة قد ارتكبها من أجل التعاقد مع نيمار في صيف العام 2013.

ويطالب سانتوس بالحصول على هذا المبلغ الكبير نظير ما يعتبره خرقًا من النادي الكتالوني لقواعد النزاهة والتعاقد مع النجم البرازيلي بطريقة غير شرعية.

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وفي ذلك الإطار، قال البيان الذي أصدره برشلونة إن المحكمة الرياضية قد أبدت رفض طلب التعويض الذي تقدم به نادي سانتوس.

وكان هذا المبلغ يصل إلى 16 مليون و295 ألف يورو بالتحديد، ولم ترفضه وحده المحكمة الرياضية، حيث رفضت توقيع أي عقوبات على برشلونة.

وكلفت كذلك المحكمة سانتوس بدفع 20 ألف جنيه كتكليفات لإجراءات التقاضي، معتبرة أن عملية الانتقال تمت بالتراضي بين الطرفين.

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يذكر أن عملية انتقال نيمار إلى برشلونة كلفت الفريق الكتالوني 57 مليون يورو على الورق، ولكن الاتهامات لاحقت إدارة برشلونة بوجود طرق مشبوهة لدفع مبالغ أكبر تجنبًا للضرائب وإشكاليات الميزانية وخرق قوانين اللعب المالي النظيف.