"عرض ينقذ زوجته من قضية كولين روني" .. رحلة سرية لجيمي فاردي من تخطيط أندية السعودية

النجم الإنجليزي المخضرم يصطحب زوجته في رحلته السرية..

بعدما رفض العروض السعودية في الميركاتو الصيفي الماضي، تغير تفكير الإنجليزي جيمي فاردي؛ مهاجم ليستر سيتي، تجاهها حاليًا، وهو ما أكدته "الرحلة السرية".

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نادي الخليج السعودي تحديدًا هو ما قاد المفاوضات مع صاحب الـ37 عامًا خلال الصيف الماضي، لكن أسرة الأخير حالت دون إتمام الصفقة، معتبرة إياها "غير مناسبة".

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لكن الوضع اختلف الآن مع انتهاء عقد فادري مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، ولا توجد أي مؤشرات على التجديد له، لذا اتجه لاستكشاف المملكة العربية السعودية تمهيدًا لاتخاذ قرار قريب بشأن خطوة الانتقال لدوري روشن.

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بحسب صحيفة "ذا صن" فإن فاردي وزوجته "بيكي" سافرا خلال الأيام الماضية إلى دولة البحرين "سرًا"، وهي البلد الذي تقيم به أسرة ستيفن جيرارد؛ المدير الفني الحالي للاتفاق السعودي، إذ يقطع يومًا قرابة الساعة في الطريق بسيارته من منزله وصولًا لمقر النادي.

وأشارت الصحيفة بحسب مصادر مطلعة إلى أن جيمي وبيكي أرادا استكشاف البحرين نظرًا لقرب مسافتها من السعودية والتشابه الكبير بين البلدين، في ظل رغبة أندية كالشباب والقادسية في ضمه خلال صيف عام 2025، بجانب جولة أخرى في مدينة دبي الإماراتية، لاستكشاف المنطقة العربية أكثر.

أما عن النواحي المادية للصفقة المحتملة، فبحسب "ذا صن" قد يصل راتب المهاجم الإنجليزي لأربعة ملايين جنيه إسترليني سنويًا، مضيفة: "المقربون من فادري وبيكي سخروا زاعمين أن الصفقة السعودية يمكنها أن تسدد بسهولة فاتورة قضية واجاثا كريستي لبيكي" (قضية التشهير المرفوعة ضدها من قبل زوجة اللاعب السابق واين روني، والتي خسرت أكثر من جولة بها).