المصائب لا تأتي فرادى .. واندا نارا تتهم إيكاردي بالعنف الأسري

نجم جلطة سراي لم يفق بعد من صدمة الرباط الصليبي

المصائب لا تأتي فرادى .. هذا ما قد يُؤمن به ماورو إيكاردي نجم هجوم جلطة سراي حاليًا، حيث لم يكد يفيق من صدمة إصابته بالرباط الصليبي وانتهاء موسمه إلا وتورط في قضية جديدة مع زوجته السابقة واندا نارا.

علاقة الزوجين كانت قد انتهت رسميًا بالطلاق مؤخرًا، والتي كانت قد بُنيت على أنقاض علاقة واندا مع الأرجنتيني ماكسي لوبيز زميل إيكاردي السابق في سامبدرويا، ولكنهما يجتمعان أحيانًا عند رؤية الأطفال.

الصحفي آنخيل بريتو كشف خلال تصريحاته لبرنامج "Los Ángeles de la mañana" أن واندا ناورا تقدمت بشكوى ضد إيكاردي تتهمه خلالها بالعنف الأسري، وذلك بعد اجتماع الطرفين معًا في منزل اللاعب مؤخرًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بريتو قال عن الواقعة "ستسمعون خبرًا خطيرًا، هناك شكوى ضد إيكاردي مقدمة من واندا نارا، الأمر ليس تافهًا بل جديًا وخطيرًا. واندا ذهبت إلى منزل إيكاردي لرؤية الأطفال، ولكن الوقت كان متأخرًا وكانوا نائمين".

تابع "واندا وماورو دخلا في نقاش ساخن حيث لم يردها أن تغادر المنزل، وبما أنهما كانا في الغرفة فالحل لمنعها من المغادرة هو إما الوقوف في وجهها أو إخفاء المفتاح أو أي شيء آخر، شيء من ذلك حدث بينهما حتى استطاعت هي أخذ أغراضها والهروب من المنزل".

أتم "خرجت الأمور عن السيطرة ولذا اتجهت واندا للشرطة وقدمت شكوى ضد ماورو بتهمة العنف ضد المرأة"، وقد تم إبلاغ اللاعب بالحضور إلى المحكمة في الـ15 من نوفمبر الجاري.

يُشار إلى أن إيكاردي حظي ببداية موسم جيدة للغاية مع جلطة سراي، وقد سجل 6 أهداف منذ انطلاق موسم 2024-2025 في كل المسابقات، منها 4 في الدوري التركي، وقد كان على بعد 12 هدفًا فقط من الوصول إلى الهداف الأجنبي الأكثر تسجيلًا في تاريخ النادي التركي.