بعد قضية "سي في سي" .. تيباس يفتح النار على فلورينتينو بيريز: أصبحت خبيرًا في الهراء السياسي!

رئيس رابطة الليجا مهدد بعقوبات تأديبية، ورئيس ريال مدريد يقف وراء ذلك!

لا يزال العداء بين خافيير تيباس؛ رئيس رابطة الدوري الإسباني، وفلورينتينو بيريز؛ رئيس نادي ريال مدريد، مستمرًا بل وصل لأشده، في أعقاب قضية اتفاقية صندوق CVC الاستثماري.

القضية بدأت بعدما أبرم تيباس اتفاقية مع الصندوق الاستثماري، لكن بيريز يرى أنه انحاز بها ضد ريال مدريد، وشكك في قانونية الجمعية العمومية التي شهدت توقيعها، بداعي أنها لم تنعقد بموجب إخطار مسبق بحسب ما تنص اللوائح.

هذا دفع النادي الملكي لرفع شكواه للمجلس الأعلى للرياضة CSD، والذي حولها بدوره للمحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا TAD، والتي بدأت بالفعل تحقيقاتها في القضية.

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بدء التحقيق دفع تيباس لشن هجومًا حادًا على رئيس ريال مدريد، متهمًا إياه بمحاولة الإطاحة به من منصبه كونه أحد المعارضين لفكرته الخاصة بإنشاء دوري السوبر الأوروبي.

وقال تيباس خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يبدو أن هناك من لا يتقبل فكرة رفض الدوري الممتاز الخاص به بالإجماع من قبل كل مسؤولي كرة القدم العالمية (دوري السوبر الأوروبي)، وكذلك لا يتقبل أن مشروع CVC مع الليجا قد تم التصديق عليه بجميع الضمانات بأغلبية ساحقة من 39 ناديًا من أصل 42، وقد تم التصديق عليه من قبل المحاكم".

وواصل ملمحًا لبيريز: "يبدو أن شخص ما خبير في الهراء السياسي، لذا اتجه لتفعيل بعض الوسائل اليائسة لمحاولة فرض طريقته الخاصة في رؤية كرة القدم، حسنًا! لا تخطئوا، سنواصل العمل والدفاع عن أنفسنا بكل قوة، البعض يبيع جلد الدب قبل صيده، جيد! دعهم يعتقدون أن الأمر لن يكون هكذا، لكن لن يتم استبعادي من منصبي، هذا طريق طويل وآمل أن انتصر في نهايته".

رئيس رابطة الليجا تابع: "بيريز يعلم أنه لا يستطيع تحقيق هدفه مع الأندية الإسبانية والأوروبية، لذا يبحث عن طرق أخرى، لمحاولة إقالة الشخص المنتخب بديمقراطية في الدوري الإسباني رغم دعم الغالبية العظمة من الأندية لي، لكن لا مشكلة، فهذه ليست المرة الأولى التي أتعرض بها لموقف كهذا، سنمضي قدمًا مرة أخرى كما فعلنا في جميع القضايا".

وأضاف: "إلى كل من يعتقد أن الرئيس خافيير تيباس سيتم استبعاده، استمروا في الانتظار، لأن الأمر لن يكون كما تتصورون، إنها مسألة واضحة ومنتهية، وقد تم رفض شكوى ريال مدريد في مناسبتين من قبل".

وأشار تيباس إلى أن الريال قدم شكواه مرتين؛ الأولى لخوسيه مانويل فرانكو والثانية لفيكتور فرانكوس بصفتهما وزيري الرياضة، وكلاهما لم يرفع الشكوى للمحكمة الإدارية الرياضية في البلاد، إنما من فعل هو خليفتهما وزير الرياضة خوسيه مانويل رودريجيز بعد ثلاثة أشهر من توليه المنصب.

واختتم رئيس رابطة الليجا مشددًا على ثقته من سلامة موقفه في القضية، ومؤكدًا على أهلية اتفاقيته مع صندوق CVC الاستثماري.