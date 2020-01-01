قضية رشوة وتلاعب في المباريات تهز أركان الدوري الإسباني

هل يُعاقب أحدهم؟

تداولت الصحف الإسبانية أنباءً عن قضية رشوة وتلاعب في المباريات داخل الدوري الإسباني في الموسم الماضي، حيث تعكف الشرطة على التحقيق في ملابستها في الفترة الحالية.

بطل هذه القضية هو نادي فياريال، حيث تقول صحيفة "ماركا" أن 7 لاعبين من الغواصات قد تلقوا 2 مليون يورو من أجل الهزيمة أمام خيتافي في الموسم الماضي.

فالنسيا كان يتنافس مع خيتافي على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وفي الجولة الأخيرة كان يلتقي الخفافيش مع بلد الوليد بينما يلعب فياريال أمام خيتافي.

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في نهاية المطاف، انتصر فالنسيا وعاد خيتافي من تخلفه بهدفين نظيفين ليتعادل بمثلهما، وتأهلت كتيبة مارسيلينو أنذاك إلى دوري الأبطال لهذا الموسم، والذي خرجت منه من دور الـ16 على يد أتالانتا الإيطالي.

وبحسب ماركا فإن ثمة اتصالات قد قامت بين مسؤولين في خيتافي ولاعبين من فياريال أبرزهم خورخي مولينا، والذي أمر قاضي التحقيقات بفحص هاتفه ومراجعة الرسائل فيه للتأكد من الواقعة.

هذه ليست القضية الأولى من نوعها، فمنذ فترة قريبة حُكم على لاعبين من ريال بيتيس بالسجن بسبب التلاعب في المباريات أيضًا ولكن بموسم 2013-2014.

في تلك المرة كان أوساسونا هو من دفع الأموال من أجل أن يستمر في الليجا، لكن لسوء حظهم، هبط أوساسونا باحتلاله المركز الثامن عشر بفارق الأهداف عن ألميريا.