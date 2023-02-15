قضية برشلونة: ماذا حدث؟ وهل يعاقب النادي الكتالوني بالهبوط للدرجة الأدنى؟

تعرف على تفاصيل أزمة قضية برشلونة

استيقظ جمهور برشلونة على خبر غير عادي باتهام متصدر الدوري الإسباني في الوقت الراهن بدفع مبلغ ضخم لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، مبلغ يصل إلى 1.4 مليون يورو.

الخبر أثار اللغط وتسبب في فتح باب التحقيقات، كما علّق نادي برشلونة على الواقع وتحدث نيجريرا عن الأمر، بجانب تصريحات أخرى لرئيس النادي الكتالوني السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

ما الذي حدث؟ وهل يتسبب هذا الأمر في خسارة برشلونة للصدارة والهبوط للدرجات الأدنى؟

ما هي قضية برشلونة مع نائب رئيس لجنة الحكام السابق؟

كشفت إذاعة كادينا سير أنّ برشلونة دفع مبلغ 1,392,680.02 مليون يورو لنائب رئيس لجنة التحكيم خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا بين 2016 لحد 2018.

وأوضحت الصحيفة أنّ المبلغ المدفوع جاء كالآتي: 532,728.02 مليون يورو في 2016 و541,752 مليون يورو في 2017 وأخيرًا 318,200 في 2018

قنبلة في إسبانيا.. برشلونة دفع 1.4 مليون يورو لنائب رئيس لجنة الحكام!

ما هو رد برشلونة على التهمة؟ وما تعليق بارتوميو؟

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا حول الأمر في الوقت الراهن، أكد فيه أنه استأجر خدمات مستشار تقني خارجي في الماضي، والذي قدم في شكل فيديو كما تم تمديد العلاقة مع طواقم تحكيم احترافية، لإضافة بعض المعلومات التقنية للفريق ولاعبيه وهي ممارسة شائعة في أندية كرة القدم المحترفة.

وأكد النادي أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يفسد صورة النادي بإشارات محتملة ضد سمعة الكيان التي قد تنشأ نتيجة لهذه المعلومات.

أما الرئيس السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، فخرج في تصريحات لكادينا سير يؤكد أنّ الاتفاق مع الشركة التي يملكها نيجريرا والمعروفة باسم DASNIL 95 بدأ منذ 2003 مع جوان لابورتا، وأنّه ألغى التعاقد معهم في 2018 لخفض النفقات.

بينما نفى جوان جاسبارت معرفته بالأمر، واكتفى لابورتا بالحديث عن أنّ الأمر متعمد بعد استعادة برشلونة لبريقه في الفترة الأخيرة.

إشارة لريال مدريد؟ لابورتا: اتهام برشلونة برشوة الحكام "ليس مصادفة"

ما هو رد فعل لجنة الحكام الإسبانية ردًا على الاتهامات؟ أوضحت لجنة التحكيم الإسبانية، في بيان رسمي، أن اللجنة ليست جزءًا من هذه العملية ولا تعلم أي شيء عن أي أموال أُخذت من برشلونة قد تسبب أزمة في تضارب المصالح. كما أكدت اللجنة في بيانها، أن نيجريرا لم يعد له علاقة بهيئة الحكام بعد تغيير الحكومة الذي تم تنفيذه منذ انتخابات 2018. وأنهت اللجنة بيانها بتعبيرها عن أسفها عما حدث من فعل قد ينتهك أخلاقيات المؤسسة، مؤكدة الاستعداد التام للمشاركة في التحقيقات وتقديم الإفادة الرسمية. لجنة التحكيم عن قضية برشلونة: مستعدون للمثول للتحقيق! ما هي العقوبة المتوقعة على برشلونة حال ثبوت اتهامه بدفع مبالغ مالية للجنة الحكام؟ وأعلنت صحيفة ذا أثليتك، أن تلك الأموال تم سدادها من خلال شركة تسمى DASNIL 95، التي أنشأها إنريكيز نيجريرا، والذي نفى في التحقيق معه بشأن الواقعة، عدم مخالفته لأي قانون.

وبحسب التقارير الصحفية، فمن المتوقع أن يخسر برشلونة بعض النقاط، أو قد يتعرض للهبوط من الدوري الإسباني، في حال تأكيد اختراقه للقوانين.

كما أنّ برشلونة قد يتعرض لعقوبة مالية حال ثبت وجود مسألة تضارب المصالح.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة بعد 21 جولة وبعيدًا عن الوصيف ريال مدريد.