قضية الهلال وتمبكتي تتصاعد .. قرار عاجل من وزارة الرياضة و"الاحتراف" ترد على مسؤول الشباب!

تطورات قضية انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال

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تفاعلت وزارة الرياضة السعودية، ولجنة الاحتراف باتحاد الكرة، مع القنبلة التي فجّرها ماجد بن عبد الله المرزوقي، مدير الاحتراف بنادي الشباب، عن صفقة انتقال المدافع الدولي حسان تمبكتي، إلى الهلال.

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المرزوقي كشف عن تلقيه تهديدات من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لإدخال بيانات صفقة انتقال تمبكتي إلى الهلال، على نظام الانتقالات المحلية؛ بدون مراجعة أو تدقيق.

وفي هذا السياق.. أعلنت صفحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة عبر منصة "إكس"، وصول شكوى رسمية بالفعل، من مدير الاحتراف بنادي الشباب، إلى سمو الوزير، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

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وقال المتحدث باسم الوزارة: "إشارة إلى ما تم تداوله اليوم، من حديث منسوب لمدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي.. أود الإيضاح، أنه قد وردت الشكوى المشار لها، إلى سمو وزير الرياضة، وتمت إحالتها في حينه، لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحكم الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وتطبيق الأنظمة واللوائح".

ومن ناحيتها.. أصدرت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا رسميًا؛ وذلك للرد على اتهامات المرزوقي، وكشف الحقائق أمام الرأي العام السعودي.

وأوضحت اللجنة، أنها تلقت طلبًا من نادي الهلال؛ لتسريع عملية تسجيل حسان تمبكتي، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، لافتة إلى أنها بناءً على ذلك، قامت بمخاطبة مدير الاحتراف في الشباب.

وأشارت إلى أن ماجد المرزوقي، طلب من اللجنة، أن تمده بالتعليمات المناسبة، بشأن مطابقته على طلب انتقال اللاعب، إلى قلعة الزعيم، في الصيف الحالي.

وشددت لجنة الاحتراف باتحاد الكرة، على أنها قامت بالفعل بإمداد المرزوقي، بكل التعليمات وفقًا للوائح؛ إلا أنها لم تتلق الرد منه - حتى hللحظة -؛ سواء بالإيجاب أو السلب.

وفي النهاية.. أعلنت اللجنة، دراسة ما ورد في تغريدة ماجد المرزوقي؛ ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده؛ وفقًا للوائح والأنظمة.

جدير بالذكر أن نادي الشباب، لم يعلن عن بيع تمبكتي - حتى الآن -، عبر حساباته الرسمية، كما أكد أكثر من قانوني، على أن الصفقة قد يتم إلغائها؛ في حال التأكد من عدم صحة الإجراءات التي اتخذها الثنيان.



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