"لا يؤمن بقضية المثليين".. والد مارك جيهي يهاجم الدوري الإنجليزي!

والد نجم كريستال بالاس يهاجم البريميرليج...

انتقد والد مارك جيهي، لاعب كريستال بالاس، تصرف الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، بتوبيخ نجله بسبب كتابة جملة "أنا أحب يسوع" على شارة القيادة الخاصة به.

والتقطت عدسات الكاميرات، صورة لشارة قيادة جيهي، في تعادل كريستال بالاس، مع نيوكاسل، بهدف لكل فريق يوم السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

وكان من المقرر أن يرتدي قادة فرق الدوري الإنجليزي، شارة القيادة بشعارات دعم المثليين، وتم التنبيه على جيهي من الاتحاد الإنجليزي، بمنع الرسائل الدينية، على أي من أدوات اللعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتنص قواعد الاتحاد الإنجليزي، على منع رسائل غير لائقة أو مسيئة أو بها تمييز عنصري بأي شكل من الأشكال، أو رسائل سياسية، على أي قطعة من ملابس اللاعب أو الأحذية أو أي معدات أخرى للاعب، كما يحذر وضع أي إعلانات لشركات التبغ.

وفي سياق متصل، رفض سام مرسي، قائد فريق إبسويتش تاون، أن تكون شارته بها أي إشارات لدعم المثليين، بسبب معتقداته الدينية، وهذا ما اعتبره والد جيهي، ازدواجية المعايير من الاتحاد الإنجليزي.

وقال والد جيهي في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لقد أحب يسوع الجميع، لذلك من خلال كتابه أحب يسوع على شارة جيهي، لا أرى حقًا أي مشكلة أو شيء مسيء لأحد".

وكان جيهي، في آخر مباريات فريقه بالبريميرليج، أمام إبسويتش تاون مساء الثلاثاء الماضي، كتب عبارة "يسوع يحبك" على شارة القيادة، بالرغم من تحذير الاتحاد الإنجليزي.

وتابع: "إذا نظرت إلى ما يفعله مجتمع المثليين، فهم يحاولون فرض ما يؤمنون به على الآخرين، إنه اعتقاد ضد الاعتقاد، ولكن في نهاية المطاف يحق للجميع إبداء رأيهم".

وأضاف: "كما قلت لم يرفض مارك ارتداء الشارة، مثل سام مرسي، يجب على الناس أن ينتبهوا إلى الشخص الذي رفض الارتداء، الناس يهاجمونه بسبب ما كتبه، لقد كان يحاول أن يوازن رسالته".

جدير بالذكر أن حملة دعم المثليين في البريميرليج تستمر من 29 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، وهو ما يجعل الجميع في حالة ترقب لما سيفعله جيهي في مباراة كريستال بالاس مع إبسويتش تاون مساء اليوم، الثلاثاء في جولة جديدة من الدوري الإنجليزي.