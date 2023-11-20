قضية الاتحاد وسباهان أصفهان .. "الاستئناف" تعلن قرارها رسميًا وتصعيد إيراني عاجل

تطورات رسمية في قضية الاتحاد وسباهان أصفهان

اتخذت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، قرارها النهائي بشأن "استئناف" نادي سباهان أصفهان الإيراني، ضد العقوبات المفروضة ضده، على خلفية أزمته مع فريق الاتحاد السعودي.

"الآسيوي" اعتبر سباهان خاسرًا (0-3) أمام نادي الاتحاد؛ بعد إلغاء مباراة الفريقين، في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، لأسباب سياسية، بالإضافة إلى تغريم الفريق الإيراني، مبلغ 200 ألف دولار، وإقامة مواجهاته القادمة خارج أرضه.

وفي هذا السياق.. أعلن العملاق الإيراني في بيان عبر موقعه الرسمي، رفض لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي، "الاستئناف" الذي تقدم به النادي، ضد العقوبات المفروضة ضده؛ وذلك في الجلسة التي عقدت صباح اليوم الإثنين.

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وأشار إلى أن الفريق القانوني التابع للنادي، قدّم يوم 11 نوفمبر الجاري، أدلة قوية تتناسب مع اللوائح الدولية؛ من أجل إسقاط هذه العقوبات القاسية؛ إلا أن اللجنة، رفضتها كليًا وأيّدت القرارات السابقة.

وكشف نادي سباهان أصفهان، عن أنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بشكل رسمي؛ كآخر حل قانوني لرفع العقوبات عنه.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة الآسيوية، برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن سباهان أصفهان "الوصيف"، والقوة الجوية العراقي "الثالث".