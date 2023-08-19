قضايا سرية .. باكيتا يرد على انهيار صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي!

الصفقة توقفت تمامًا

نفى لاعب الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا، قيامه بالرهان على نتائج المباريات بنفسه، بعد قيام الاتحاد الإنجليزي بفتح التحقيق معه بهذه القضية.

باكيتا كان أحد أهم الأهداف لمانشستر سيتي هذا الصيف، حيث عرض بطل الدوري 70 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب لتعويض إصابة كيفين دي بروينه، ولكن المحادثات انهارت بسبب ما أُطلق عليه "قضايا سرية".

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن صاحب الـ25 سنة يخضع للتحقيق في الوقت الحالي بشأن انتهاكات محتملة لقواعد الرهانات، ولم يتم الكشف عن كافة التفاصيل حتى الآن في الوقت الذي ينتظر فيه وست هام نتيجة هذه التحقيقات بقلق شديد.

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وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن باكيتا سيطلب الآن المشورة من فريقه القانوني بعد بدء التحقيق، حيث لم يتم الجلوس مع اللاعب بشكل رسمي حتى الآن.

وأوضحت "ديلي ميل" أن باكيتا يشعر بصدمة شديدة من هذه المزاعم ويدعي البراءة في كل الاتهامات التي تم توجيهها له والتي تسببت في انهيار انتقاله لمانشستر سيتي.

يذكر أن باكيتا الذي تم استبعاده من قائمة البرازيل للتوقف الدولي القادم، لم يتم تحديد موقفه حتى الآن من الظهور مع وست ضد تشيلسي، غدًا، الأحد، بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.