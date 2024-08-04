"قصير القامة ولكن" .. تيبو كورتوا يتحدث عن ميزة إندريك ويُشبهه بنجم ريال مدريد السابق

تعرف على رأي كورتوا في زميله إندريك

كشف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، عن رأيه في الإمكانيات التي يمتلكها النجم البرازيلي إندريك فيليبي، حيث قام بتشبيهه بأحد نجوم الميرنجي السابقين.

وشارك كورتوا وإندريك في مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، التي أقيمت فجر اليوم الأحد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، استعدادًا للموسم المقبل.

وقال كورتوا خلال تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "إندريك ليس طويل القامة ولكنه يمتلك ساقين قويتين للغاية، فهو يُشبه إلى حد ما النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب الريال السابق".

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وأضاف: "يمكنك أن تركل إندريك ولكنه سيظل واقفًا على قدميه، فهو قوي جدًا عندما يُسدد، لقد رأيته يُسدد بقوة في التدريبات، قبل كل شيء أعتقد أنه يحتاج إلى أن يكون أكثر هدوءًا بعض الشيء، ولا أعرف ما إذا كان متوترًا ولكنه سوف يتحسن".

وعن الهزيمة من برشلونة قال كورتوا: "هذه المباراة تحضيرية للموسم المقبل، ونلعب مباريات مثيرة لاهتمام الجماهير، والجمهور يذهب إلى الملعب، ولكن في النهاية الملاعب تكون ممتلئة حينما يتواجد ريال مدريد، ومن الواضح أننا لا نحب الهزيمة من برشلونة، على الرغم من أنها مباراة تحضيرية".

واختتم كورتوا تصريحاته قائلًا: "في النهاية ما يهمنا هو ما سيحدث خلال الموسم، وكما قال كارفاخال الموسم الماضي عندما يحين الوقت سنرى، كانت مباراة مختلطة حيث اختلط الشباب مع أصحاب الخبرة في الفريقين".