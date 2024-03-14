"قصة متعب الحربي الحزينة" .. ضربة جديدة للشباب بعد رفض ملايين النصر والأهلي!

انتكاسة جديدة يتعرض لها متعب الحربي..

SHAHID

في صيف 2023 ويناير 2024، كان متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، هو الاسم الأبرز في سوق الانتقالات السعودية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جميع أندية صندوق الاستثمارات السعودي "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، حاولوا التعاقد مع الحربي، خاصة العالمي وقلعة الراقي؛ إلا أن الشباب تمسك ببقاء اللاعب بين صفوفه، رافضًا بذلك ملايين الريالات التي كانت ستنعش خزينته.

ومنذ رفض بيعه، واللاعب الشاب يتعرض للإصابة تلو الأخرى؛ آخرها في مواجهة قلعة الليوث أمام الحزم، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعن ذلك.. سرد الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، ما اسماه "القصة الحزينة" لمتعب الحربي، في الموسم الرياضي الحالي؛ على النحو التالي:

* الإصابة الأولى:

15/09/2023.. يتعرض لـ"إلتواء قوي في مفصل الكاحل"، ثم يعود للتدريبات الجماعية، في التاسع عشر من أكتوبر من نفس العام.

28/10/2023.. يتعرض لإصابة جديدة بـ"إلتواء في الكاحل"، ثم يعود للتدريبات الجماعية، بعدها بشهر تمامًا.

* الإصابة الثانية:

02/03/2024.. يتعرض لإصابة في "العضلة الخلفية"، ثم يعود للتدريبات الجماعية، في الثاني عشر من مارس من نفس العام.

15/03/2024.. يتعرض للإصابة مرة أخرى في "العضلة الخلفية"، في انتظار تحديد مدة غيابه.

وأعرب الشهراني، عن أمنيته في إيجاد حل نهائي، لإصابات متعب الحربي المتكررة، وعدم الاستعجال في التشخيص أو العلاج، إلى جانب وضع برنامج تأهيلي طويل، منعًا لأي انتكاسة مستقبلية.

SHAHID