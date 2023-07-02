قصة "إسلامها" ونظرتها لـ"القيود" في السعودية .. صديقة كريم بنزيما تفتح قلبها قبل الانتقال لجدة

جوردان أوزونا تعلن اعتناقها للدين الإسلامي، والسعودية تنتظر استقبالها خلال الأيام المقبلة رفقة كريم بنزيما

كشفت عارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا؛ صديقة الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم نادي الاتحاد السعودي، قصة اعتناقها الدين الإسلامي، متحدثة بـ"حماس" عن الحياة التي تنتظرها رفقة اللاعب في المملكة السعودية.

بنزيما كان قد وقع في يونيو الماضي، رسميًا، عقد انتقاله لنادي اتحاد جدة، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، وينتظر وصوله للبلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، للانتظام في معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.

وقال أوزونا، خلال حوارها مع صحيفة "Yo Dona": "لقد اعتنقت الدين الإسلامي، حدث ذلك في أحد مساجد مدريد، سمعت بعض الآيات القرآنية، فانهمرت دموعي كالأطفال، أنا شخص عاطفي جدًا، لكنني بحثت بعد ذلك في هذا الدين، وبدى لي جميلًا، كل ما قرأته عنه أثر في، وخلال شهر رمضان، قمت بقراءة القرآن، وتأثرت حد البكاء، كما قرأت كتاب (الطريق المقدس إلى الإسلام)، الذي يحكي قصة مسيحي اعتنق الإسلام مثلي، هو كتاب قيم حقيقةً".

وعن الحياة التي تنتظرها في المملكة السعودية وتحديدًا مدينة جدة مع بنزيما، أوضحت: "لا أعرف السعودية بعد، في انتظار التعرف عليها عن الانتقال للعيش بها، أشعر بالمغامرة وأتشوق للتعرف على ثقافة البلد والأطعمة الشعبية هناك، دائمًا ما كنت أسمع أنها جميلة جدًا".

وبسؤالها عن القلق من العيش في بلد عربي والقيود حول الملابس المكشوفة في الأماكن العامة في البلاد، علقت صديقة بنزيما: "أعلم أنه لن يمكنني أن ارتدي نفس الملابس التي ارتديها اليوم، لكن لا توجد أي مشكلة بالنسبة لي، إنها ثقافة جميلة وأنا سعيدة بالمغامرة".