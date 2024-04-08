"قزم ذو وجه شيطاني".. تسريب صوتي لمدرب مونتيري يهين ميسي!

مدرب مونتيري يهين ميسي ومدرب إنتر ميامي

أثار مساعد مدرب فريق مونتيري المكسيكي، جدلًا واسعًا بعد هجومه ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق الكرة بنادي إنتر ميامي الأمريكي، ووصفه بألفاظ لاذعة، إثر أحداث عنيفة وقعت بعد مباراة الفريقين في دوري أبطال الكونكاكاف.

ولم يشارك ميسي في مباراة إنتر ميامي ضد مونتيري، على ملعب لوكهارت، والتي شهدت خسارة رفاق الأرجنتيني أمام الضيوف بنتيجة (1-2)، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال الكونكاكاف، فيما تقام مباراة الإياب، الخميس المقبل.

وفي تسريب صوتي نُقل عن مساعد مدرب فريق مونتيري، نيكولاس سانشيز، تم وصف ميسي بأنه "قزم ممسوس ذو وجه الشيطان"، كما وصف مدرب إنتر ميامي بأنه "دمية فقيرة"، أثناء الحديث عن الأحداث التي وقعت عقب مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي الكونكاكاف، رغم عدم مشاركة ميسي الذي لم يكن جاهزًا للعودة، بعد إصابته في أوتار الركبة.

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وقال مساعد مدرب مونتيري "ميسي أراد القتال معي، عندما كنت عند باب غرفة خلع الملابس، رأيت ميسي على بعد ثلاثة أمتار من مكاني، اقتربت منه لألتقط صورة، ولكن حراسه أوقفوني، ولاحظت أن ميسي غاضب، وفي ذلك الوقت كان الحكام يأتون، وواجههم ميسي وطلب منهم الخروج، وبجانب مدرب إنتر ميامي، تاتا مارتينو، وكلاهما كانا غاضبين بشدة، وأخبرتهم أنا ومسئولي الكونكاكاف، أنه إذا فعلنا ذلك فسوف يطردوننا جميعًا".

وأضاف "ما إن قلت ذلك، حتى استدار تاتا مارتينو وبدأ بالصراخ في وجهي، وظهر ميسي وكأنه أراد أن يأكلني حيًا، كان القزم ممسوسًا وله وجه الشيطان، وضع قبضته جانب وجهي وقال "من تظن نفسك؟ لكن لأنني لم أنظر إليه، وكنت أنظر بعيدًا، ولم أرد، ما جعل الأمور أسوء، كما أن مارتينو، يا له من دمية مسكينة، لقد جعلته أمامي يقول لي (أيها الأحمق، أتريد البكاء؟)، ربما قاموا بمسح هذه المقاطع، ولكن ما فعلوه حقًا كان خطيرًا، إنهم يريدون تلويث الملعب".

وبعد ذلك نشر سانشيز مقطع فيديو، اعتذر خلاله إلى مدرب إنتر ميامي، بينما بدا متجاهلًا ميسي، قائلًا "لم أكن أعرف مدرب إنتر، تاتا مارتينو، فقد أشرت إليه بطريقة غير محترمة، وأعتذر عن ذلك، أنا أرجنتيني مثلهم جميعًا وسأدافع دائمًا عن فريقي، وأؤكد تحملي المسئولية".