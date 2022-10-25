"قريبا" .. زيدان يكشف عن عودة مرتقبة إلى التدريب

فتح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، الباب أمام عودة مرتقبة إلى قيادة أحد الفرق.
زيدان، وفي تصريحات نقلتها شبكة "RMC" الفرنسية، سُئل عن موعد عودته من جديد إلى التدريب، ليجيب باختصار: "قريبًا، قريبًا".
وأضاف: "حاليًا أنا أستمتع بوقتي، لكنني لست بعيدًا عن العودة للقيام بذلك (التدريب) مرة أخرى".
المدرب البالغ من العمر 50 عامًا، والذي ارتبط مؤخرًا بتدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أدلى بهذه التصريحات في العاصمة الفرنسية عند افتتاح تمثال من الشمع له في متحف جريفين.
زيدان توقف عن التدريب منذ مايو 2021، عندما أنهى ولايته الثانية في تدريب ريال مدريد، ومن المرجح أن يتولى تدريب منتخب فرنسا بعد منافسات كأس العالم 2022.
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