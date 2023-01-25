قرعة نارية.. نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يفرز مواجهتين قويتين

موعد مع قمة مرتقبة

تخوض إسبانيا مباراتها اللاحقة لحساب بطولة دوري الأمم الأوروبية في الدور نصف النهائي ضد إيطاليا ضمن الأدوار النهائية للبطولة والتي تقام بين 14-18 يونيو 2023.

وستكون مباراة إسبانيا في نصف النهائي ضد إيطاليا يوم 15 يونيو في بلدة إنشيده بهولندا، على أن تلعب هولندا وكرواتيا نصف النهائي الآخر يوم 14 يونيو في مدينة روتردام.

القرعة التي أجريت يوم الأربعاء في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون، بحضور المدرب لويس دي لا فوينتي، إلى جانب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس والمدير الرياضي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألبرت لوك، حددت مسار المنتخبات الأربعة في نصف النهائي.

وتقام المرحلة الختامية في هولندا كعادة النسخ السابقة التي يجري حسم مصير مرحلتها النهائية ببلد مضيف بعد أن يتم حسم كل المراحل السابقة بنظامي الذهاب والعودة في مجموعات.