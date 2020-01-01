قرعة موجهة للدوري الإسباني بسبب دوري أبطال أوروبا

تقارير صحفية تؤكد أن رابطة الدوري الإسباني ستمنح الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية استثنائًا خاصًا قبل عودة البطولات المحلية.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن الأندية الإسبانية المشاركة في بطولات أوروبا، سواء دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي لن يتم التعامل معها بنفس طريق الفرق الأخرى في مواعيد بداية البطولة المحلية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن رابطة الأندية ستمنح للأندية التي تشارك في البطولات الأوروبية ببعض الاستثنائات من مواعيد عودة البطولات.

الاستثناء سيكون في حدود الأسبوع أو الأسبوعين، على حسب طول مشاركة تلك الأندية في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

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التأخير لمدة أسبوع سيكون لكل الأندية التي لم يتم حسم موقفها بعد، والتي من الممكن أن تغادر البطولة في الأسبوع الأول من أغسطس، أمثال برشلونة وريال مدريد.

بينما أتلتيكو مدريد الذي تأكدت مشاركته في دور الـ 8 فسيحصل على تأخير لمدة 15 يومًا، على أن يبدأ الدوري الإسباني في الـ 26 من سبتمبر.

وتنطلق البطولة بشكل رسمي في الـ 12 من سبتمبر، وسيتم تنسيق جدول الأسابيع الأولى على ذلك الأساس لتواجه الفرق المشاركة أوروبيًا بعضها البعض حتى لا تؤثر على جدول بقية الفرق.

جدير بالذكر أن الأندية الإسبانية المشاركة في البطولات الأوروبية هي إشبيلية وخيتافي وريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة.