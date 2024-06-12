قرعة كأس الملك | خصم عنيد للنصر .. ومهمة سهلة أمام الهلال والاتحاد والأهلي في دور الـ32

نتائج "قرعة" كأس خادم الحرمين الشريفين..

أجريت مساء اليوم الأربعاء، قرعة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الـ32 فريقًا تم تقسيمهم إلى مستويين؛ الأول ضم 15 ناديًا من دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى القادسية "بطل الدرجة الأولى"، في الموسم الرياضي الماضي.

أما التصنيف الثاني؛ ضم فرق الدرجة الأولى - باستثناء أحد -، بالإضافة إلى الهابطين الثلاثة من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وهم: "الحزم، الطائي وأبها".

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وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة الكأس، عن مواجهة "في المتناول" للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره الجندل، في مدينة جدة.

ومن ناحيته.. الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "وصيف النسخة الماضية"، سيواجه خارج أرضه في دور الـ32 من أغلى البطولات، نظيره الحزم.

وقبل هبوطه.. سبب الحزم العديد من المشاكل للفريق النصراوي في موسم 2023-2024؛ تحديدًا عندما تعادل معه (4-4) في العاصمة الرياض، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومثل الأهلي؛ سيخوض نادي الاتحاد، مباراته في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على أرضه ووسط جماهيره في مدينة جدة، أمام العين.

وسيستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حملة الدفاع عن لقبه في كأس خادم الحرمين الشريفين، بمواجهة البكيرية - خارج أرضه -؛ وذلك في دور الـ32.

- وجاءت النتائج "الكاملة" لقرعة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ على النحو التالي..

* المباراة الأولى: الاتفاق - العدالة.

* المباراة الثانية: القادسية - العروبة.

* المباراة الثالثة: الأخدود - العربي.

* المباراة الرابعة: الوحدة - الفيصلي.

* المباراة الخامسة: الأهلي - الجندل.

* المباراة السادسة: أبها - التعاون.

* المباراة السابعة: الحزم - النصر.

* المباراة الثامنة: الفيحاء - الباطن.

* المباراة التاسعة: الاتحاد - العين.

* المباراة العاشرة: الطائي - الخليج.

* المباراة الحادية عشر: البكيرية - الهلال.

* المباراة الثانية عشر: الخلود - الشباب.

* المباراة الثالثة عشر: الجبلين - الفتح.

* المباراة الرابعة عشر: جدة - الرائد.

* المباراة الخامسة عشر: النجمة - ضمك.

* المباراة السادسة عشر: الصفا - الرياض.

والفريق الذي تم كتابة اسمه أولًا في "القرعة"، سيلعب دور الـ32 من أغلى الكؤوس - والذي يقام من مباراة واحدة فقط -، على أرضه ووسط جماهيره.

جدير بالذكر أن الهلال توّج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ بعد الفوز على الغريم النصر بـ"ركلات الجزاء"، في المباراة النهائية، عقب التعادل الإيجابي (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.