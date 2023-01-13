كل شيء يظهر للنور حول مواجهات بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي تقام في المغرب

مواجهات نارية أسفرت عنها قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تجري في المغرب بين 1-11 فبراير 2023، وأبرز ما يهمنا فيها بالطبع هو مشوار الثلاثي العربي "الوداد المغربي – الهلال السعودي – الأهلي المصري" بالبطولة.

الأهلي كما هو معروف سيبدأ مشواره من مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الأول من فبراير 2023، وعليه سيكون الفائز منهما في انتظار الخطوة اللاحقة.

تلك الخطوة ستكون مواجهة أحد فرق الثلاثي "الهلال السعودي – الوداد المغربي – سياتل ساوندرز الأمريكي" وقد أسفرت القرعة عن مواجهة الفائز من الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي لسياتل ساوندرز الأمريكي، بينما يلتقي كل من الوداد المغربي والهلال السعودي في المباراة الأخرى من الدور الثاني للبطولة.

الفائز من المباراة الأولى سيلتقي ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي، بينما سيلتقي الفائز من المباراة الثانية بـ فلامينجو البرازيلي.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة

بعد استضافة كل من قطر والإمارات لعدد من النسح الناجحة مؤخرًا من كأس العالم للأندية، كان اختيار "فيفا" مختلفًا هذه المرة.

لم تبتعد البطولة عن الشرق الأوسط، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة البطولة في المغرب الذي استضافه في نسخة واحدة من قبل.