قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي | مواجهات قوية في الانتظار!

تعرف على قرعة الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي!

تشهد مواجهات الجولة الرابعة بكأس الاتحاد الإنجليزي مواجهات قوية كثيرة بين كبار إنجلترا.

وأقيمت قرعة الجولة الرابعة من كأس الاتحاد قبل دقائق من انطلاق قمة الجولة الثالثة بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

بداية بآرسنال الذي يستعد لمواجهة نادي أكسفورد غدًا، وفي حال فوزه سيواجه الفائز من تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم.

هناك أيضًا مواجهة قوية محتملة بين وست هام يونايتد وديربي كاونتي، كما يواجه ليفربول في حال الفوز على وولفرهامبتون نظيره برايتون.

وبعد فوز مانشستر يونايتد بثلاثية على إيفرتون يواجه ريدينج العابر من مباراة واتفورد بفوز سهل بثنائية نظيفة.

في مواجهة أخرى، يسافر توتنهام إلى بريستون نورث إند لمواجهته بالجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي.