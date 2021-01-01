ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا 2021؟

تعرف على المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون مطلع العام القادم، وما هي مواعيد البطولة ومتى تقام القرعة؟

تطورت الكرة في القارة السمراء في السنوات الأخيرة بشكلٍ كبير، وتقاربت المنتخبات الإفريقية في مستوياتها وتغيرت خارطة كرة القدم في القارة الأم بعض الشيء.

ساهم هذا التطور في زيادة شعيبة كأس أمم إفريقيا، والتي بدأ العديد من المتابعين بل والخبراء يضعوها في مرتبة أعلى من بطولاتٍ قارية أخرى على غرار كوبا أمريكا وكأس آسيا.

كان من المقرر أن تقام أمم إفريقيا 2021 في يناير الماضي كما هو معتاد، لكن تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع الأنحاء، شأنها شأن بطولات أخرى على غرار كأس أمم أوروبا وأولمبياد طوكيو.

تنتهي تصفيات أمم إفريقيا 2021 في مارس الجاري، وستحدد معه جميع المنتخبات التي ستشارك في نسخة الكاميرون العام القادم، فما هي المنتخبات التي حسمت التأهل حتى الآن؟

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا 2021؟

تأهل 19 منتخبًا من أصل 24 من المقرر مشاركتهم في كأس أمم إفريقيا 2021، منها 6 منتخبات عربية هي الجزائر وتونس وجزر القمر ومصر والسودان والمغرب.

حسمت منتخبات لها باع في البطولة أيضًا بطاقات التأهل الخاصة بها، على غرار السنغال والكاميرون بصفتها صاحب الأرض.

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2021 الكاميرون السنغال الجزائر مالي تونس بوركينا فاسو غينيا جزر القمر الجابون جامبيا مصر غانا غينيا الاستوائية زيمبابوي كوت ديفوار المغرب نيجيريا السودان مالاوي -

ما هو موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2021؟

لم يحدد الاتحاد الإفريقي موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2021 حتى الآن، لكن من المنتظر أن يتم الإعلان بعد اكتمال عدد المنتخبات المشاركة البالغ 24.

كذلك لم يتم تحديد البلد التي ستستضيف القرعة، لكن من المنتظر أن تكون الكاميرون حاضنة البطولة في نسختها القادمة.

متى تبدأ كأس أمم إفريقيا 2021؟

كان من المقرر أن تنطلق كأس أمم إفريقيا في 9 يناير وتمتد حتى 6 فبراير 2021، لكن قرر الاتحاد الإفريقي تأجليها لعامٍ كامل بسبب فيروس كورونا.

وعن الموعد الجديد لأمم إفريقيا 2021، فهو يناير وفبراير 2022.