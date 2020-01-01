قرعة كأس ألمانيا تُسقط بايرن ميونخ في مواجهة صعبة

قرعة متوازنة للجميع..

أجريت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ألمانيا مساء الأحد، وأسفرت عن مواجهة صعبة لبايرن ميونخ، عندما يلتقي مع شالكه في جيلسينكيرشن.

وكان بايرن ميونخ قد عبّر إلى هذا الدور على حساب هوفينهايم بعد الفوز عليه بأربعة أهداف لثلاثة، بينما قام شالكه بريمونتادا مصغرة على حساب هيرتا برلين بعدما حوّل تأخره بهدفين لفوز بالثلاثة.

المباراة الأخيرة بين الفريقين في الدوري الألماني شهدت أداء مميزًا من العملاق البافاري، حيث انتصر حينها في الأليانز آرينا بخمسة أهداف نظيفة، مما يُضفي على المباراة طابع الثأر بالنسبة لكتيبة دافيد فاجنر.

المزيد من الفرق

وكيل كومان الجديد يزيد التكهنات بشأن مستقبل اللاعب

في الوقت نفسه، فإن فيردر بريمن الذي أقصى بوروسيا دورتموند سوف يلتقي مع آينتراخت فرانكفورت المتوَّج باللقب مع نيكو كوفاتش عام 2017، في مباراة يتوقع أن تكون مثيرة للغاية بين الطرفين.

كما سيلتقي باير ليفركوزن مع يونيون برلين مفاجأة البوندسليجا هذا الموسم، بينما يلتقي فورتونا دوسلدورف مع الحصان الأسود زاربروكن، أحد فرق الدرجة الثالثة الألمانية.

ليفركوزن كان قد عبر بصعوبة شديدة بالفوز على شتوتجارت بهدفين لهدف، فيما زاربروكن أخرج كارلسروه أحد فرق الدرجة الثانية بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن بايرن ميونخ هو من يحمل لقب الكأس بعد الفوز في النهائي على لايبزيج، والذي خرج هو الآخر في دور الـ16 على يد فرانكفورت بعد الخسارة بثلاثة أهداف لهدف.

كما تجدر الإشارة إلى أن المباريات جميعها ستقام يوم 3 مارس المقبل على أن يُقام الدور نصف النهائي في منتصف أبريل والنهائي في نهاية مايو على الملعب الأولمبي ببرلين كما جرت العادة.