قرعة دور الـ8 من دوري أبطال آسيا تُبعد الهلال والشباب عن بعضهما البعض

الإمكانية حاضرة لمواجهة سعودية خالصة في نصف النهائي

أسفرت قرعة دور الـ8 في دوري أبطال آسيا عن ابتعاد ممثلي السعودية، الهلال والشباب، عن بعضهما البعض وإمكانية مواجهتهما معًا في نصف النهائي حال تخطيا ربع النهائي.

مباريات دوري أبطال آسيا الإقصائية لمسار شرق القارة انطلقت أول أمس في العاصمة القطرية الدوحة ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية الشهر الجاري حيث سيتأهل فريقًا واحدًا لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني في النهائي.

الهلال تأهل إلى دور الـ8 بعد فوزه على شباب الأهلي الإماراتي 3-1 فيما تخطى الشباب فريق ناساف الأوزبكي بهدفين نظيفين، وتأهل معهما الدحيل القطري على حساب مواطنه الريان بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 وفولاد خوزستان الإيراني بعد فوزه على الفيصلي السعودي 1-0.

قرعة دور الـ8 وضعت الهلال في مواجهة فولاد فيما سيتحتم على الشباب خوض اختبار قوي لطموحاته أمام الدحيل.

ومن المقرر أن تُلعب المباراتين يوم الخميس القادم على أن يخوض الثنائي المتأهل مواجهة نصف النهائي يوم الأحد المقبل.

يُشار إلى أن دوري أبطال آسيا 2021 شهد مواجهة سعودية في نصف النهائي جمعت الهلال والنصر وانتهت لصالح الأول بهدفين مقابل هدف واحد، وقد تُوج باللقب في النهائي على حساب يوهانج ستيلرز الكوري الجنوب.