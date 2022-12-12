قرعة دوري أبطال إفريقيا | الأهلي وصنداونز مجددًا والزمالك في المجموعة الأصعب

سحبت اليوم قرعة دور الـ16 للبطولة القارية

سُحبت اليوم في أحد فنادق القاهرة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا، والذي يُقام بنظام المجموعتين بحيث يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة لنصف النهائي.

وقُسمت الأندية الـ16 المشاركة في تلك المرحلة إلى 4 مستويات حسب نتائجها في المواسم الخمسة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، وجاءت أندية الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد والرجاء من المغرب في المستوى الأول، فيما ضم الثاني أندية الزمالك المصري وصنداونز الجنوب إفريقي وحوريا الغيني وبترو أتلتيكو الأنجولي، وتواجدت أندية الهلال السوداني وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل من الجزائر في المستوى الثالث وأخيرًا أندية المريخ السوداني والقطن الكاميروني وفايبرز الأوغندي وفيتا كلوب الكونجولي في المستوى الرابع والأخير.

وشهد الحفل تواجد عدد من نجوم القارة السمراء لسحب القرعة وأبرزهم التونسي أيمن المثلوثي ومواطنه مجدي تراوي والأنجولي أماديو فلافيو.

وأسفرت القرعة عن وقوع حامل اللقب، الوداد، في المجموعة الأولى فيما حل وصيفه بجانب صنداونز في المجموعة الثانية بينما جاءت المجموعة الرابعة هي الأقوى وضمت 4 أندية عربية هي الترجي والزمالك وشباب بلوزداد والمريخ.

المجموعة الأولى: الوداد وبيترو أتلتيكو وشبيبة القبائل وفيتا كلوب.

المجموعة الثانية: الأهلي وصنداونز والهلال والقطن.

المجموعة الثالثة: الرجاء وحوريا وسيمبا وفايبرز.

المجموعة الرابعة: الترجي الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ.

وستُقام مباريات دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب بدءًا من فبراير القادم، بحيث تقام مباريات الجولة الأولى يومي 10 و11 فبراير، والجولة الثانية يومي 17 و18، والجولة الثالثة يومي 24 و25، والجولة الرابعة يومي 6 و7 مارس، والجولة الخامسة يومي 17 و18، والجولة السادسة يومي 31 مارس و1 أبريل.